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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı oluştu

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Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı oluştu
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Antalya'da kısa süreli etkili olan sağanağın ardından oluşan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

Antalya'da kısa süreli etkili olan sağanağın ardından oluşan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

Kent merkezinde sabah erken saatlerde sağanak etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılmasıyla güneş tekrar yüzünü gösterince, ortaya gökkuşağı çıktı. Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından da izlendi. Apartmanların üzerinde son bulan gökkuşağı yaklaşık yarım saat sonra kayboldu.

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