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Antalya'da sağ bacağı kesilen Mahra'nın durumu ağırlaştı

#Antalya#Mahra#Sağlık
Antalyada sağ bacağı kesilen Mahranın durumu ağırlaştı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpması sonucu yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, "Kızımın durumu daha da ağırlaştı. Makineyle bile zor nefes alıyor" dedi.

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Kaza, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Mahra Melin, ağır yaralandı.

ÜST ÜSTE AMELİYAT

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından küçük kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yatan Mahra'nın, pazartesi günü ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.

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Yoğun bakımda tedavisi süren kızı Mahra Melin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Murat Pınar, “Kızımın durumu daha da ağırlaştı. Ağzından ufak bir kanama olmuş. Makineyle bile zor nefes alıyor" dedi.

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#Antalya#Mahra#Sağlık

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