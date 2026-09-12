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Antalya’da rüşvet soruşturması: 2 emniyet müdürü ve 1 komiser gözaltına alındı

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#Antalya Emniyet Müdürlüğü#KOM#Emniyet Müdürü
Antalya’da rüşvet soruşturması: 2 emniyet müdürü ve 1 komiser gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 22:44

Antalya’da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir avukat ile avukatlık bürosu çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemenin ardından Narkotik Şube Müdürü O.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E. ve narkotikte görevli komiser M.A. da gözaltına alındı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda görev yapan İ.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital materyallerde iddiaya göre, Narkotik Şube Müdürü O.U., eşi N.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E.'nin yanı sıra O.U. ile irtibatlı olduğu belirtilen S.G. ve firari M.A.S.’ye ilişkin kayıtların yer aldığı tespit edildi. Dijital materyallerden elde edilen ve suç unsuru içerebileceği değerlendirilen ilk bulgular üzerine Narkotik Şube Müdürü O.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E. hakkında adli işlem başlatılarak, gözaltı kararı verildi.

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Gözaltına alınan O.U. ve E.D.E., görevlerinden uzaklaştırılıp personel emrine çekildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser M.A. da gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Antalya Emniyet Müdürlüğü#KOM#Emniyet Müdürü

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