MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi
GeriGündem Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 18.06.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, 5'i heykel 24 parça eser ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sırtköy Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. N.B. ve M.E.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Evlerde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 taş heykel, 11 taş obje, 3 bronz kap, 5 bronz su matarası ile 3 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Antalyada Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi

Gözaltına alınan N.B. ve M.E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler de incelenmek üzere Side Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi