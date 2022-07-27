Antalya'da Roma dönemi altın tarihi eserlerle yakalanan şüpheli tutuklandı

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Manavgat'ta tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada çevresine tarihi eserlerden bahsettiği belirlenen A.Y. ve R.G., takibe alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç, dün seyir halindeyken jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 parça altın kalp ve yaprak şeklinde kolye ucu, 3 parça taşlı altın kolye ucu, 2 parça hilal şeklinde altın küpe, 2 parça püsküllü altın küpe, altın hızma, altın alyans, altın çocuk kolyesi ve 11 parça yakut taşı olmak üzere toplam 35 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin yaklaşık 10 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren şüphelilerden A.Y. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer şüpheli R.G. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Şüphelilerden A.Y.'nin ifadesinde, kaçak kazı yapmadığını, tarihi eserleri Manavgat'ta bir kişiden aldığını söylediği belirtildi. A.Y., yakalandığı sırada yanında olan R.G.'nin ise tarihi eserlerden haberinin olmadığını iddia etti. Ele geçirilen tarihi eserlerin adli emanette tutulduğu belirtildi.