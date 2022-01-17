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Antalya'da Rohat Balkı sır oldu! Gözü yaşlı anne böyle seslendi

#Antalya#Kayıp#Polis

Antalya’da 3 gün önce iş yerinden 2 saatliğine izin alarak ayrılan 29 yaşındaki Rohat Balkı'dan 14 gündür haber alınamıyor. Gencin son görüldüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denizde arama yapıldı. Arama çalışmalarını anne kıyıdan endişeli gözlerle takip etti. Gözü yaşlı anne oğluna, "Sadece bir 'Alo' desin yaşadığından haberdar olayım" diye seslendi.

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Antalya’da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı’yı annesi Ruken Gökçen hem telefondan arama hem de mesaj yoluyla ulaşamadı. Ruken Gökçen’e akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı Sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi.

Polis merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gökçen ve yakınları 14 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı’dan bir ize ulaşamadı.

Antalyada Rohat Balkı sır oldu Gözü yaşlı anne böyle seslendi

Yapılan girişimlerin ardından Balkı’nın son görüldüğü nokta olan sahilde denize bir arama yapılmasına karar verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri bölgeye geldi. Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler kıyı hattı boyunca su altında arama çalışması yaptı. Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

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"YAŞADIĞINI SÖYLESİN"

Ev hanımı anne Ruke Gökçen’de oğlunun son görüldüğü noktadaki arama çalışmalarını yakından takip etti. Gözleri dolan ve ağlayan Gökçen’i yakınları sarılarak teselli etti.

Antalyada Rohat Balkı sır oldu Gözü yaşlı anne böyle seslendi
Çalışmaları oturduğu sandalyeden takip eden Gökçen, herhangi bir sorununun olmadığını ve hayat dolu biri olduğunu söyledi.
3 Ocak günü oğlunun öğle saatlerinde yemeğe çıktığını ve bir daha dönmediğine dair iş yerinden telefon aldığını anlatan Gökçen, “Aradım telefonu hep kapalıydı. Akşam bir telefon geldi, oğlumun Konyaaltı Sahili’nde telefon bulunmuş. Telefonu polis merkezinden teslim aldık. Ardından kayıp başvurusunda bulunduk O günden beri haber alamıyorum. 2 hafta oldu. Hiçbir şey yok, o günden beri hiçbir haber alamıyoruz. İz yok. İnşallah güzel haberler alırım. Beni duyuyorsa ne olur bir yaşadığına dair alo desin. Yeter bana” diye konuştu.

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"ÇIK ORTAYA"

Şuan çok duygulandığını dile getiren Gökçen”, Hayatına kıyacak biri değil, öyle bir şey sanmıyorum. Bir kızgınlık, öfke patlaması sanırım. Herhangi bir sorunu, problemi borcu yok. Niye hayatına son versin genç sağlıklı bir insan. Duygusal anlamda bir şey yoktu. Hayatında kimse olmadığını söylüyordu. İş yerinden de memnundu. Beni daha fazla üzmesin. Lütfen ortaya çıksın. Tek isteğim bu. Sadece bir alo desin yaşadığından haberdar olayım. Kötü bir şey aklıma getirmek istemiyorum. Ortaya çıksın gören bilen ne olur Allah rızası için haber versinler. Oğlum lütfen kurban olayım çık ortaya yeter” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Balkı'nın iş yerinden çıktığı ve sahilde görüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Antalya#Kayıp#Polis

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