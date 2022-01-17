Antalya'da Rohat Balkı sır oldu! Gözü yaşlı anne böyle seslendi

Antalya’da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı’yı annesi Ruken Gökçen hem telefondan arama hem de mesaj yoluyla ulaşamadı. Ruken Gökçen’e akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı Sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi.
Polis merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gökçen ve yakınları 14 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı’dan bir ize ulaşamadı.
"YAŞADIĞINI SÖYLESİN"
Ev hanımı anne Ruke Gökçen’de oğlunun son görüldüğü noktadaki arama çalışmalarını yakından takip etti. Gözleri dolan ve ağlayan Gökçen’i yakınları sarılarak teselli etti.
"ÇIK ORTAYA"
Şuan çok duygulandığını dile getiren Gökçen”, Hayatına kıyacak biri değil, öyle bir şey sanmıyorum. Bir kızgınlık, öfke patlaması sanırım. Herhangi bir sorunu, problemi borcu yok. Niye hayatına son versin genç sağlıklı bir insan. Duygusal anlamda bir şey yoktu. Hayatında kimse olmadığını söylüyordu. İş yerinden de memnundu. Beni daha fazla üzmesin. Lütfen ortaya çıksın. Tek isteğim bu. Sadece bir alo desin yaşadığından haberdar olayım. Kötü bir şey aklıma getirmek istemiyorum. Ortaya çıksın gören bilen ne olur Allah rızası için haber versinler. Oğlum lütfen kurban olayım çık ortaya yeter” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Balkı'nın iş yerinden çıktığı ve sahilde görüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.