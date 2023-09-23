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Antalya'da rezidansa operasyon: Bazanın altında eroin ele geçirildi

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#ANTALYA#Rezidans#Uyuşturucu Operasyonu
Antalyada rezidansa operasyon: Bazanın altında eroin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 09:45

Antalya'da polisin rezidanstaki bir daireye düzenlediği operasyonda bazanın altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilo eroin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H. ve A.T.'nin şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Antalyada rezidansa operasyon: Bazanın altında eroin ele geçirildi

Ekiplerin 15 gün boyunca takip ettiği şüphelilerin Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katında oturdukları tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla dün gece yarısı operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı koçbaşı ile kırarak daireye girdi.

Antalyada rezidansa operasyon: Bazanın altında eroin ele geçirildi

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Şüpheliler yakalanırken, evde narkotik köpekleri Tim ve Geeta ile yapılan aramalarda bazanın altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilo eroin, evin diğer bölmelerinde ise uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler A.H. ve A.T. gözaltına alındı.

Antalyada rezidansa operasyon: Bazanın altında eroin ele geçirildi

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#ANTALYA#Rezidans#Uyuşturucu Operasyonu

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