Antalya'da restoranda korkunç olay! Garsonların temizlik kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Olay, Perşembe gecesi saat 01.30 sıralarında Finike ilçesi Kale Mahallesi Şerbetçi Bulvarı üzerinde yer alan restoranda meydana geldi. İş yerinde garson olarak çalışan Mehmet Şirin Eren ve diğer garsonlar Osman Altındağ ile Serkan D. arasında 3 bin 600 TL alacak verecek meselesi ve iş yeri temizliğinden kaynaklanan tartışma meydana geldi.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Eren, Osman Altındağ ile Serkan D.'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Tabanca seslerini duyan diğer iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Mehmet Şirin Eren olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri karın bölgesinden yaralanan Osman Altındağ ve koltuk altından yaralanan Serkan D.'yi ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürdü. Altındağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, şüpheli Eren, polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir noktada suç aleti tabancayla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

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2 çocuk babası Osman Altındağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze baba Faruk Altındağ ve yakınlarına teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Şirin Eren ise tutuklandı.