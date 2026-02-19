×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da restorana vuran dev dalga çalışanı sürükledi

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Alanya#Dev Dalga
Antalyada restorana vuran dev dalga çalışanı sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 12:59

Antalya'nın Alanya ilçesinde kuvvetli rüzgarda oluşan dev dalganın deniz kenarındaki restorana ulaşıp, temizlik yapan personeli ve masa ile sandalyeleri sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Dinek Mahallesi'nde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı. Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi. Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü.

Antalyada restorana vuran dev dalga çalışanı sürükledi

Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı. Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Alanya#Dev Dalga

BAKMADAN GEÇME!