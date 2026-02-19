Antalya'da restorana vuran dev dalga çalışanı sürükledi

Haberin Devamı

Dinek Mahallesi'nde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı. Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi. Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü.

Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı. Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.