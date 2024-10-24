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Antalya'da rahatsızlanan turist hayatını kaybetti

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#MANAVGAT#Antalya#Turist
Antalyada rahatsızlanan turist hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 09:13

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan kalp hastası Alman Juergen Leipold (60), plajda rahatsızlandı. Alman turist sağlık görevlileri tarafından ambulansa konulurken hayatını kaybetti.

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Tatil için ailesiyle Manavgat Titreyengöl Turizm Merkezi'nde 4 yıldızlı bir otelde konaklayan Juergen Leipold dün öğle saatlerinde güneşlenmek için plaja gitti. Kalp hastası olduğu belirtilen Leipold kriz geçirerek rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Alman turistin ambulansa konulduğu sırada hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Alman turistin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. (DHA)

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#MANAVGAT#Antalya#Turist

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