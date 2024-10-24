Antalya'da rahatsızlanan turist hayatını kaybetti

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Tatil için ailesiyle Manavgat Titreyengöl Turizm Merkezi'nde 4 yıldızlı bir otelde konaklayan Juergen Leipold dün öğle saatlerinde güneşlenmek için plaja gitti. Kalp hastası olduğu belirtilen Leipold kriz geçirerek rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Alman turistin ambulansa konulduğu sırada hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Alman turistin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. (DHA)