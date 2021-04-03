Antalya'da Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedeni bulundu... Çok acı tesadüf

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Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisine piknik yapmaya giden Fatmana ve Osman Ali Çimen, bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını bölgede aramaya başladı.

Çevreye bakınan Çimen çifti, çocuklarının yakınlardaki Köprüçay Irmağı'na düşmüş olabileceğinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Su yüzeyi ve ırmak kenarında yapılan aramada herhangi bir ize rastlanılmadı.

Arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD, İHH Arama Kurtarma, AKUT, Suda Arama Kurtarma Derneği, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

Çimen çiftinden, çocuğun kaybolduğu bölge ve üstündeki kıyafetlerle ilgili bilgi alan ekipler, su yüzeyi ve altında arama çalışması gerçekleştirdi.

Çocuğun ailesi, çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.

ÇİMEN'İN CANSIZ BEDENİ RAFTİNG TESİSİ ÇALIŞANLARI TARAFINDAN BULUNDU

Çimen, kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıda rafting tesisi çalışanları tarafından ırmağın yüzeyinde dala takılmış şekilde ölü bulundu.

Botla kıyıya çıkartılan çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arama çalışmalarına katılan rafting tesisi çalışanlarından Hayri Toşur, "Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından su yüzeyinde çamurlu bölgede ekip arkadaşlarımın dikkatiyle cenazeyi bulduk." dedi.

AYNI İSMİ TAŞIYAN BABASININ KUZENİ DE AYNI IRMAKTA YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Rafettin Uğur Çimen'in ağabeyi Ali Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rafettin'in 4 erkek kardeşten en küçükleri olduğunu söyledi.

Beşkonak Düzağaç Mahallesi'nde cami açılışına katıldıktan sonra dinlenmek ve çay içmek için Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisinde durduklarını anlatan Çimen, kardeşinin bir anda gözden kaybolduğunu, aramalarına rağmen bulamadıklarını belirtti.

Kardeşinin, babasının kuzeniyle aynı kaderi paylaştığını dile getiren Çimen, "Kardeşim ile aynı ismi taşıyan babamın kuzeni Rafettin Çimen de aynı ırmakta boğuldu." ifadesini kullandı.

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