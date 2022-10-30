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Antalya'da polis, silahlı saldırganı vurup etkisiz hale getirdi

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#Antalya#Polis#Şiddet
Antalyada polis, silahlı saldırganı vurup etkisiz hale getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 17:48

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomatik av tüfeğiyle rastgele çevreye ateş açan Ümit E., kendisini ikna etmeye çalışan polise de ateşle karşılık verdi. Ateş açarak ekiplerin üzerine doğru koşmaya başlayan Ümit E., polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Olay, saat 05.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi 607 Sokak'ta meydana geldi. Evlerin camlarına vurup, elindeki otomatik av tüfeğiyle havaya ateş açan bir kişi olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geldiğini fark edince kaçan şüpheli, 24 Sokak'ta sıkıştırıldı. Adının Ümit E. olduğu öğrenilen Ümit E., polisin 'teslim ol' çağrısına ekip otosuna ateşle karşılık verdi. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Çevreye ateş açıp elinde silahla ekiplerin üzerine doğru koşmaya başlaması üzerine Ümit E., polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından saldırgan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ümit E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

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#Antalya#Polis#Şiddet

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