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Antalya'da polis memurunun acı ölümü: 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Akçay#Polis Memuru#Cinayet
Antalyada polis memurunun acı ölümü: 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 17:32

Gümüşhane'den Antalya'nın Döşemealtı ilçesine tayin olan ve 3 gün önce yeni evine yerleşen 2 çocuk babası polis memuru Özgür Akçay (37), evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayınca adrese gidip forklift yardımıyla balkon penceresinden içeri bakan kardeşinin yerde hareketsiz gördüğü Akçay'ın, başında tek mermi yarası olduğu tespit edildi.

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Olay, öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi 106 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Gümüşhane’den Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tayini çıkan 2 çocuk babası polis memuru Özgür Akçay, 3 gün önce ilçedeki yeni evine taşındı.

En son halasıyla görüştüğü öğrenilen Özgür Akçay'dan haber alamayan kardeşi, eve gitti. Akçay’ın kardeşi, kapının açılmaması üzerine forkliftle balkon penceresinden baktığında ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Antalyada polis memurunun acı ölümü: 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş bulundu

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen evde yapılan kontrolde, Özgür Akçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başında tek mermi yarası bulunan Akçay'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Özgür Akçay'ın eşi ve 2 çocuğunun Burdur'da olduğu, durumu haber alıp ilçeye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Özgür Akçay#Polis Memuru#Cinayet

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