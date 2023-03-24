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Antalya'da 'pitbull' paniği! Binada 4 saat esir kaldılar

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#Pitbull#Antalya#Muratpaşa
Antalyada pitbull paniği Binada 4 saat esir kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 09:40

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde shih tzu cinsi 'Max'i öldürdükten sonra apartman bahçesine giren sahipsiz pitbull nedeniyle, binaya giriş-çıkış yapılamadı. 4 saatin sonunda pitbull, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağlı ekiplerince alınıp, götürüldü.

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Gezintiye çıkarılan shih tzu cinsi 'Max' adlı köpeğe, sokağa terk edilen pitbull cinsi köpek saldırdı. 'Max'i parçalayıp öldüren pitbull, daha sonra Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 755 Sokak'taki 4 katlı apartmanın bahçesine girdi. Köpeği gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese gelen ekipler, Muratpaşa ve Büyükşehir belediyelerini arayıp, ekip talep etti.

Antalyada pitbull paniği Binada 4 saat esir kaldılar

BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞA İZİN VERİLMEDİ

Köpeğin saldırı ihtimaline karşı binaya giriş-çıkışlara izin verilmedi. 4 saat sonra adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, iple bağladıkları köpeği kamyonete koyup, götürdü.

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Antalyada pitbull paniği Binada 4 saat esir kaldılar

'Max'in sahibi Betül Ataş, olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Babam, köpeğimiz 'Max'i gezdirmek için çıkarmıştı. Bu sırada köpeğimize saldıran pitbull, parçalayıp öldürmüş. Bunun üzerine biz de yanına gittik. Başkasına zarar vermemesi için köpeği kovalayıp, buraya kadar getirdik. Apartman bahçesine girince kapıyı kapatıp, yetkililere bilgi verdik. 4 saatin sonunda belediye ekipleri geldi. Bu süre içinde apartmandakiler dışarı çıkamadı, dışardakiler de içeri giremedi" diye konuştu.

Antalyada pitbull paniği Binada 4 saat esir kaldılar

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#Pitbull#Antalya#Muratpaşa

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