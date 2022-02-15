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Antalya'da 'pes' dedirten yolculuk

#Antalya#Muratpaşa#Paten
Antalyada pes dedirten yolculuk

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 8 patenli çocuğun, otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Sürücüleri zor durumda bırakan çocukların, kırmızı ışıkta dans etmeleri ise pes dedirtti.

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculukları Muratpaşa ilçesi, Konyaaltı Caddesi ve Varyant bölgesinde kameralara yansımaya devam ediyor. Kural tanımayan patenli çocuklardan bu kez 8’inin aynı anda bir otomobile ve birbirlerine tutunurken yaptıkları yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalyada pes dedirten yolculuk

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin arkasına ve yanına tutunan çocuklar şoförün uyarılarını dikkate almadı. Aracın hareket etmesiyle yolculuklarına devam eden çocukların birbirlerini de tuttukları görüldü. Kırmızı ışıkta dahi aracı bırakmayan patenli çocukların dans ettiği anlarda kameralarca kaydedildi.

Antalyada pes dedirten yolculuk

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Otomobili çevreleyen çocukların ölüme davetiye çıkaran yolculukları Yavuz Özcan Parkı’ndan, müze önüne kadar devam etti. Bir köpeğin de kendilerine eşlik ettiği çocuklar, müze kavşağında tutundukları aracı bıraktıktan sonra yollarına Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda doğru devam etti.

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#Antalya#Muratpaşa#Paten

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