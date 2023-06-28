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Antalya'da 'pes' dedirten olay... Karşılıklı iki daireyi aynı anda kiraladı, birinde oturdu diğerinde uyuşturucu yetiştirdi

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#Antalya#Kira#Ev
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 10:19

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, aynı anda karşılıklı iki apartmanı kiralayarak birinde kendisi oturduğu diğerinde ise uyuşturucu laboratuvarı kurarak odalarında uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı. Duruma isyan eden Mahalle Muhtarı ise, “Ne bina sahibinin ne de diğer kiracıların bundan haberi bile olmamış. Ev sahibi şaşkın, komşular şaşkın” dedi.

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Olay, ilçeye bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bir ihbarı değerlendirerek daireye giren ekipler, dairenin birisinde uyuşturucu yetiştirildiğini ve içeride bir odada laboratuvar kurulduğunu gördü. Kenevir köklerine imha edilmek üzere el konulurken, şahıs da gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahsın iki daireyi aynı anda kiraladığı birinde oturdu diğerinde laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahsın tutuklandığı öğrenildi.

"KİRACISININ KİM OLDUĞUNU, NE YAPTIĞINI BİLMİYOR, SADECE GELECEK KİRAYA BAKIYOR"

Mahallesinde birçok kişinin öğrencilerden kaynaklı ev satın alıp, dayalı döşeli olarak kiraya verdiğini belirten Muhtar Önder Can, “Kimsenin ticaretine ve yaptığı işe karışmak gibi bir lüksümüz yok. Ne var ki son zamanlarda mahalle sakinlerimizden gelen şikayetler üzerine mahallemizin önem arz eden iki sorununu paylaşmak istiyorum. Bu sorunlar, bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceğini karartacak olaylar. Bu olaylar karşısında sessiz kalamam. Mahallemizde bazı ev sahipleri evlerini emlakçı aracılığıyla kiraya veriyor. Kiracısının kim olduğunu, ne yaptığını bilmiyor. Sadece gelecek kiraya bakıyor. Bu da beraberinde bugün yaşadığımız sorunları getiriyor. Mahalle sakinlerimizin en fazla şikayeti mahallemizde fuhuş ve uyuşturucu trafiğinin yaşandığı konusunda. Kendi dairelerinin olduğu ya da komşu dairelere girip çıkan kişilerin bilinmemesi, değişik insanların gelmesi mahalle sakinlerini rahatsız ediyor” diye konuştu.

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Antalyada pes dedirten olay... Karşılıklı iki daireyi aynı anda kiraladı, birinde oturdu diğerinde uyuşturucu yetiştirdi

"NE BİNA SAHİBİNİN NE DE DİĞER KİRACILARIN BUNDAN HABERİ BİLE OLMAMIŞ"

Mahallelerinde son 1 hafta içerisinde uyuşturucu laboratuvarı ortaya çıkarıldığını belirten Önder Can, “Bir vatandaşımız karşılıklı 2 dairesini aynı kişiye, emlakçı aracılığıyla kiraya vermiş. Tek başına yaşayan bir kişiye 2 daireyi birden ne yapacaksın demek yerine peşin aldığı 1 yıllık kiraya bakmış. Jandarmanın baskınında dairenin bir tanesinde evi kiralayan şahıs otururken, diğerinde ise 2 odada, banyo ve tuvaleti kenevir bahçesine dönüştürdüğü, bir odayı da uyuşturucu laboratuvarına dönüştürmüş. Ne bina sahibinin ne de diğer kiracıların bundan haberi bile olmamış. Ev sahibi şaşkın, komşular şaşkın. İşte ev sahipleri kiracılarını araştırmadan ‘Ben kiramı alayım da ne olursa olsun’ zihniyeti ile hareket ederse bu tür sorunlar yaşarız. Bugün kiracı ev sahibi kavgalarının, tartışmalarının en önemli nedeni de budur” şeklinde konuştu.

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Muhtar Önder Can, ev sahiplerinden paraya değil, huzur ve güvene evlerini kiraya vermelerini istedi.

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#Antalya#Kira#Ev

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