Antalya'da 'pes' dedirten görüntü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunu#Kira
Milyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşımMilyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşım#ABD
Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı! 'Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...'#Jude Bellingham
Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...#Ukrayna
Binali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğanı aradı: İstanbul mesajıBinali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğan'ı aradı: İstanbul mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
25 yıllık hasret bitti İlk gemi İzmire geldi25 yıllık hasret bitti! İlk gemi İzmir'e geldi#Libya
Otobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptıOtobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptı!#ALMANYA
Taliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlarTaliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlar!#Afganistan
Bakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlarBakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlar#Süleyman Soylu
Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık'Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık'#Marmaris
Savcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladıSavcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladı #Alec Baldwin
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…#Aşı
Talat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorumTalat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorum#Talat Bulut
Boşuna delirten hastalık denmiyor Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...Boşuna delirten hastalık denmiyor! Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...#Sağlık
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da 'pes' dedirten görüntü

#Antalya#Sosyal Medya#Trafik

Antalya’da iki genç, karayolunda yakıtı biten bir aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiler. Ölüme davetiye çıkaran gençler bununla da kalmayarak, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Serik-Gebiz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı aracın yol üzerinde yakıtı bitti. Bunun üzerine genç, olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa süre sonra gelen gençler, aracı ittirerek götürme kararı aldı. Başka bir aracın kaputuna oturan iki genç, ayakları ile önlerinde bulunan aracı ittirdi.

Antalyada pes dedirten görüntü

Gençlerin süratli şekilde gittikleri ve adeta ölüme davetiye çıkardığı görüldü. Tehlikeye aldırmayan gençler, o anları bir de telefon ile kayda aldılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Antalyada pes dedirten görüntü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Sosyal Medya#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith