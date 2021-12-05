Antalya'da 'pes' dedirten görüntü

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Olay, gece saatlerinde Serik-Gebiz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı aracın yol üzerinde yakıtı bitti. Bunun üzerine genç, olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa süre sonra gelen gençler, aracı ittirerek götürme kararı aldı. Başka bir aracın kaputuna oturan iki genç, ayakları ile önlerinde bulunan aracı ittirdi.

Gençlerin süratli şekilde gittikleri ve adeta ölüme davetiye çıkardığı görüldü. Tehlikeye aldırmayan gençler, o anları bir de telefon ile kayda aldılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.