MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
GeriGündem Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da patenli 2 gencin şehir içi yolcu otobüsünün arkasına asılıp, yolculuk yaptığı anlar, diğer araçtakiler tarafından görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında saat 13.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilen çocuklar, Antalya'da paten kayarken hayatlarını hiçe saydı. Akdeniz Üniversitesi yakınından geçen çevre yolunun alt kısmında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün arkasına tutunan 2 patenli genç, yaklaşık 2-3 kilometre boyunca bu şekilde yolculuk yaptı. Durakta ve ışıklarda otobüsle birlikte duran, hareket ettiğinde de tehlikeli yolculuklarına devam eden gençler, yoldan geçen vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle