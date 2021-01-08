MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
GeriGündem Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da 2 patenci genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerden biri cep telefonuyla kendisini çeken sürücüye el sallarken, diğeri ise araca tek eliyle tutunup akrobatik hareketler sergiledi.

Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün arkasına tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçların saatte 70 kilometre hızla gittiği yolda rahat tavırlarıyla dikkat çeken patenci gençlerden biri kameraya 'el sallarken', diğeri ise bir yandan tek eliyle halk otobüsüne tutunup diğer yandan da akrobatik hareketler sergiledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle