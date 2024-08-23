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Antalya'da park halindeki araçlara çarpan sürücü, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

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#ANTALYA#Kepez#Trafik Kazası
Antalyada park halindeki araçlara çarpan sürücü, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 10:53

Antalya'nın Kepez ilçesinde Mehmet Y. (26), otomobiliyle park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Kazanın ardından Mehmet Y., yaralı arkadaşını otomobilde bırakıp kaçtı.

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Kaza, gece yarısı sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki 75. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Y.’nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 3 otomobile ve 1 motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Y., kazanın ardından Otomobildeki yaralı Mustafa E.'yi bırakıp kaçtı. Mustafa E.'ye, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Mustafa E., ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Park halindeki otomobillerin sahipleri, şikayetçi olmak üzere Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'ne götürüldü. Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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#ANTALYA#Kepez#Trafik Kazası

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