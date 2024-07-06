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Antalya'da pansiyondan çıkış yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

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#ANTALYA#Muratpaşa#Pansiyon
Antalyada pansiyondan çıkış yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 12:03

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Özcan Demirhan (46), dün konaklamaya başladığı ve bugün çıkış yaptığı pansiyonun önünde fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 90 sokak üzerinde yer alan bir pansiyonun önünde meydana geldi. Dün pansiyona konaklamak için gelen Özcan Demirhan, sabah saatlerinde eşyalarını alarak çıkışını gerçekleştirdi. Kapının önünde fenalaşan Demirhan, bir süre kaldırıma oturduktan sonra yere yığıldı.

Demirhan'ın yere yığıldığını görenler hemen yanına giderken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede pansiyonun önüne gelen sağlık ekibi yaptıkları incelemede, Özcan Demirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler cenazenin üzerini kapatırken, şerit çekerek pansiyonun önünü trafiğe kapattı. Çağrılan belediye tabibi ölümü normal olarak değerlendirince cenaze Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığına götürüldü.

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#ANTALYA#Muratpaşa#Pansiyon

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