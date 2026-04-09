×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da pansiyon odasında ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

Antalyada pansiyon odasında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 16:05

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaklaşık bir aydır pansiyonda kalan 60 yaşındaki Ahmet Doğan odasında ölü bulundu. En son 3 gün önce görülen Ahmet Doğan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Haberin Devamı

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 463 Sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce pansiyona yerleşen Ahmet Doğan, konaklama ücretini nakit ödeyerek kalmaya başladı. En son 3 gün önce görülen Doğan’dan haber alamayan pansiyon yetkilileri, konaklama süresinin dolması üzerine odasına gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan görevliler, yedek anahtarla odaya girdi. Pansiyon çalışanları Doğan’ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yoğun koku nedeniyle ekiplerin maske takarak inceleme yaptığı pansiyonda, olay yeri inceleme ve savcılık ekiplerinin çalışmalarının ardından Doğan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Muratpaşa#Pansiyon

BAKMADAN GEÇME!