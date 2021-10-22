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Antalya'da özel harekat polisinin acı ölümü! Yakınları yıkıldı

#Bedrettin Tok#Özel Harekat#Trafik Kazası
Antalyada özel harekat polisinin acı ölümü Yakınları yıkıldı

Antalya'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34), otomobiliyle takla attığı kazada ağır yaralandı. Tok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 01.15 sıralarında Kepez ilçesi, 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Özel harekat polisi Bedrettin Tok'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polis Tok'u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tok'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bedrettin Tok'un cenazesinin, memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Antalyada özel harekat polisinin acı ölümü Yakınları yıkıldı

'SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM YAVRUM'

Antalya'da, trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisi Bedrettin Tok’un yakınları, Adli Tıp Kurumu morgunda cenazenin alınışı sırasında gözyaşı döktü. Anne Ayşe Tok, "Seni böyle mi görecektim yavrum? Ben şimdi sensiz ne yaparım oğlum?" diyerek ağladı. Ayşe ve Bilal Tok çifti, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Bedrettin Tok'un cenazesi, Mersin'de toprağa verilecek.

Antalyada özel harekat polisinin acı ölümü Yakınları yıkıldı

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#Bedrettin Tok#Özel Harekat#Trafik Kazası

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