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Antalya'da hayat kurtaran manevra

#Antalya#Trafik#Kaza

Antalya'da, duraktan yolcu alan sürücüsünün kontrolünden çıkan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, 9 araca çarptı. Kazada Muratpaşa Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk dahil 5 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kameralarına yansırken fenin tutmadığını anlayan şoförün duvara çarpmamak için yaptığı manevra ve otobüs içindeki yaşanan panik an be an kaydedildi.

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Kaza, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1366 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Cengiz Akıcı, duraktan yolcu alıp hareket etti. Bu sırada Akıcı'nın kontrolünden çıkan otobüs, 9 araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Kazada Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk'ün de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

Antalyada hayat kurtaran manevra

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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'OTOBÜS ANİDEN ŞAHLANIP HIZLANDI'

Otobüs şoförü Cengiz Akıcı, polise verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlanıp, hızlandı. Frene bastım ancak otobüs durmak bilmedi. Kontağı kapattım ancak olanlar oldu. Çok üzgünüm" dedi.

Cengiz Akıcı'nın polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA AN BE AN OTOBÜS KAMERASINA YANSIDI

Ortalığın savaş alanına dönün şoförün gayretiyle faciaya dönmeden sonuçlanan kaza anı görüntüleri otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hareket ettikten sonra durağa yanaşacağında frenin tutmadığını ark eden otobüs şoförünün şaşkınlığı, kaldırıma çıkıp araçlara çarpması, ön camın patlaması ve yolcuların sağa sola savrulduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Antalyada hayat kurtaran manevra


Otobüsü durdurduktan sonra elini başına koyup olayın şokunu yaşayan otobüs şoförü yolcuları frenin patladığını söylerken yolculardan ayakta kalanlar da şoförün yanına gelip durumunu kontrol etti.
Antalyada hayat kurtaran manevra

Kaza anı sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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#Antalya#Trafik#Kaza

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