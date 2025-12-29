×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da otomobil ile üçteker çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Alanya#Trafik Kazası
Antalyada otomobil ile üçteker çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 09:43

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile üçtekerin çarpıştığı kazada Selma Toktamış (62) ve Kadir Toktamış (65) hayatını kaybetti, Tuğba Sarıkaya (19) ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. Yabancı uyruklu N.B. (52) idaresindeki KA 8620 IK plakalı otomobil ile yaya yolunu kullanarak sahil kısmına geçmek isteyen Selma Toktamış'ın kullandığı 07 BJY 502 plakalı üçteker çarpıştı. Kazada üçtekerdeki Selma Toktamış, Kadir Toktamış ve Tuğba Sarıkaya yola savruldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selma Toktamış ile Kadir Toktamış, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kişi de kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Tuğba Sarıkaya'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü N.B. gözaltına alındı. 

Gözden Kaçmasın16 ilde sarı kodlu alarm: Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı16 ilde sarı kodlu alarm: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınYalovada DEAŞ operasyonu Polise ateş açıldı: 7 polis yaralıYalova'da DEAŞ operasyonu! Polise ateş açıldı: 7 polis yaralıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Alanya#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!