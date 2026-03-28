×
Antalya'da otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 12:15

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil balıkçı barınağı olarak kullanılan dereye uçtu. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Boğazkent Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, balıkçıların barınak olarak kullandığı dereye uçtu. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Kaza sonrası olay yerine giden mahalle muhtarı Özkan Uysal, "Mahallemizde balıkçı teknelerinin durduğu barınağın içerisine otomobilin uçtuğu öğrendik. Araçtaki 3 kişinin kendi imkanlarıyla kara çıkmış. Polise bilgi verdik. Deredeki otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
