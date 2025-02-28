Antalya'da otobüs terminalinde çuvallarda taşınan 1,5 ton ciğer ele geçirildi

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki denetimlerde, bir otobüsten çuvallar indirildiğini fark etti. Çuvalları kontrol eden ekipler, yaklaşık 1,5 ton karaciğer tespit etti.

Sivas'tan gönderildiği belirlenen büyükbaş karaciğerlerini teslim almaya gelen olmazken, soğuk zincirle taşınması gereken ciğere el konuldu, otobüs firmasına ise ceza kesildi. Kepez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından karaciğerler imha edilmek üzere götürüldü.

"YASAL İŞLEM BAŞLATTIK"

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Zabıta Amiri Mustafa Kaya, taşıma usulüne uygun olmayan gıdaların denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz, Sivas’tan bir otobüs firması tarafından çuvallar içerisinde gıda ürünlerinin taşındığını tespit etti. Yapmış olduğumuz denetimlerde çuvallarda büyükbaş hayvanlara ait karaciğerlerin olduğunu fark edince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçerek yasal işlemleri başlattık. Bu şekilde taşınan gıda ürünlerinin tüketilmesi uygun olmadığı için üzerleri kireçlenerek çukura gömülüp imha edilecek. Bu işlemler kapsamında, taşıyıcı firmaya gerekli cezai işlem uygulandı" dedi.