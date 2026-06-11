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Antalya'da oto galeriye silahlı saldırıda 2 tutuklama

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#Antalya#Oto Galeri Saldırısı#Güvenlik Kamerası
Antalyada oto galeriye silahlı saldırıda 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 17:20

Antalya'da bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.

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Olay, 7 Haziran'da saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü kapalı kişi, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alınırken; olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kaçış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalyada oto galeriye silahlı saldırıda 2 tutuklama

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 kişiden U.C.Y. ve M.P. tutuklandı, Y.E.A. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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#Antalya#Oto Galeri Saldırısı#Güvenlik Kamerası

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