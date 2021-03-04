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Gündem
ANTALYA (AA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Antalya'da oto galeride çıkan yangında çok sayıda araç zarar gördü

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Antalya'da oto galeride çıkan yangında çok sayıda araç zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında 8 otomobilde hasar oluştu.

Serik-Manavgat kara yolu Yeni Mahalle mevkisindeki bir oto galeride, gece saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Çevrede güvenlik önlemleri alan polisler, yolu bir süre trafiğe kapattı. 

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında 6 otomobil tamamen yandı, iki otomobil ise kullanılamaz hale geldi. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Antalyada oto galeride çıkan yangında çok sayıda araç zarar gördü


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