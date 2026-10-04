×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da oto galeri kundaklandı: 6 otomobil benzinle ateşe verildi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Oto Galeri Yangını#Serik'te Kundaklama#6 Otomobil Yandı
Antalyada oto galeri kundaklandı: 6 otomobil benzinle ateşe verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 10:30

Antalya’nın Serik ilçesinde bir oto galeriye ait 6 otomobil, benzin dökülerek kundaklandı. Olayın ardından S.K. isimli şüpheli polise teslim olurken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Serik ilçesi Yeni Mahalle’de, Antalya- Alanya D400 kara yolu üzerindeki oto galerinin önünde meydana geldi. Elinde benzin bidonuyla gelen S.K., oto galeri önündeki 6 otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Antalyada oto galeri kundaklandı: 6 otomobil benzinle ateşe verildi

Şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalyada oto galeri kundaklandı: 6 otomobil benzinle ateşe verildi

'HUSUMET' İDDİASI

Haberin Devamı

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, olayın ardından şüpheli S.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi de devam ediyor. S.K. ile iş yeri sahibi arasında bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Antalyada oto galeri kundaklandı: 6 otomobil benzinle ateşe verildi

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Diğer yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından otomobilleri ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Gözden KaçmasınBalıkesir sabah saatlerinde patlama: Doğal gaz şüphesiyle tüpü yaktı, bina sarsıldıBalıkesir sabah saatlerinde patlama: Doğal gaz şüphesiyle tüpü yaktı, bina sarsıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Oto Galeri Yangını#Serik'te Kundaklama#6 Otomobil Yandı

BAKMADAN GEÇME!