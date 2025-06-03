Antalya’da otellere Kartalkaya kilidi... Kapı krizi çözülemedi

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BOLU Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin can verdiği yangın faciası sonrasında Türkiye genelindeki turizm işletmelerinde başlatılan denetleme süreci, Antalya’da, belediye kontrolündeki otel ve pansiyonların birçoğunda ‘Yangın Yönetmeliği’nde yer alan ‘yangına dayanıklı kapı’ sisteminin olmadığını ortaya çıkarmıştı. Tespitlerin hemen ardından birçok işletmenin ‘basit konaklama tesisi ruhsatı’ pasif konuma alınıp mühürlenirken, Otelciler Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu, Antalya’da 40 bin yatak kapasitesine sahip 1600 işletmeden 1200’ünün mühürlenme riski olduğunu açıklamıştı.

Bu işletmelere verilen süre doldu. Otellerin ruhsatları askıya alındı, mühürlemeler başladı.

YENİ SÜRE VERİLMEYECEK

Muratpaşa Belediyesi de yangın yönetmeliğine aykırı olarak faaliyet gösteren işletmelerin ruhsatlarını askıya aldı. Hürriyet’e konuşan belediye yetkilileri, “Tesislere yeni bir süre verilmesi şu an için mümkün değil. O yüzden yükümlülüklerini yerine getirmeyen otel ve pansiyonların ruhsatları askıya alındı, mühürleme süreci başladı” dedi.

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Yetkililer, “Mühürlenecek işletmelere bir daha girilemeyeceği için tesis içinden alacakları eşyaları çıkarmalarını istedik. Bu süreç bugün (dün) itibarıyla başladı. Mühürleme süreci Kurban Bayramı sonrası hızlanacak” diye konuştu.

Daha önce Hürriyet’e konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yasa, yönetmelik ne diyorsa biz onu uygulayacağız. Şu an için proje hazırlayan, kapı siparişi veren işletmelere de yaptırım uygulanacak. Çünkü bu tür işletmelere süre esnekliği tanınmasına yönelik resmi bir yazı elimizde yok. Ancak Antalya Valiliği böyle bir talimatı bize gönderirse o zaman konuyu yeniden değerlendiririz” demişti.

‘ÜRETİMDE SIKINTI VAR’

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman daha önce yaptığı açıklamada, “Yangına dayanıklı kapı konusunda üretim sıkıntısı var. Bu sıkıntı aşılana kadar bazı esneklikler sağlanmalı. O yüzden yıl sonuna kadar süre talebimiz oldu. Sektörde, ‘kapıya gerek yok’ düşüncesi kesinlikle yok” demişti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise “Bu işin şakası yok. Bu yönetmelik 2007 yılından bu yana yürürlükte. Yani ortada yeni bir şey yok. Herkes üzerine düşen sorumluluğu istisnasız biçimde alacak” şeklinde açıklama yapmıştı.