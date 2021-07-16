Antalya’da oteller doldu, yer bulamayan valiyi arıyor

Kurban Bayramı tatili için Türkiye’nin en çok rağbet gösterilen tatil merkezlerinden Antalya’da yoğunluk bekleniyor. Hem rezervasyon hem de trafik kurallarına uyulması yönünde çağrıda bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm ve alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bayram dönemindeki talepten mutlu olduklarını açıklayan Vali Yazıcı, şunları söyledi: “İnşallah her şey normale doğru gidiyor, pandemi koşullarında güvenli turizm sertifikalarıyla dünyada belki de en güvenilir turizm işletmeleri, oteller ve benzeri turizme hizmet eden sektör, yerli yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazır, şu anda da ağırlamaya devam ediyoruz.”

680 BİN YATAK DOLDU

Bu yıl yurtdışından gelişlerin de büyük oranda arttığını söyleyen Vali Yazıcı, şehre şu ana kadar 2 milyon 200 bin yabancı turistin giriş yaptığını belirtti. Bayramla birlikte iç talebin de yükseldiğine dikkat çeken Yazıcı, “Antalya normal Antalya oldu artık. Pandeminin olumsuz etkilerini üzerinden attı. 680 bine yakın yatağımız var, pansiyondan 5 yıldızlı otele kadar. Bu 9 günlük süreçte tamamının dolu olacağını değerlendiriyoruz. Birkaç kişi beni aradı, ‘Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz’ diye. Rezervasyonlu gelmek lazım şehre yoksa sıkıntı yaşayabilirler. Biz de yardımcı olmaya çalıştık ama çok mutluyum, şehir mutlu, şehrin morali düzeldi. Turizm her şeyi bu şehrin. Bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz. Yurt içinden büyük bir talep var” dedi.

GÜNDE 80 BİN KİŞİ

“Yurtdışından günlük 48-50 bin misafir havalimanından giriş yapıyor. Hafta sonu ise 1 günde 68 bin misafir geldi. Geçen yılki rakamları çok ciddi miktarlarda aştık. Çünkü geçen yıl temmuz ayında durum çok iç açıcı değildi. Bayramla birlikte 70-80 bin civarında günlük giriş ümit ediyoruz. Şu ana kadar yabancı olarak en yüksek 68 bini gördük. Geçen yıl pandemiden dolayı bir yere gidemeyen, evinden çıkamayan insanlarımız her manada psikolojik, sosyolojik olarak bunaldı, tatile ihtiyaçları var. Tatil için de Türkiye’nin göz bebeği, dünyanın en güzel tatil beldelerinden Antalyamıza gelecekler.”

2.2 MİLYON YABANCI TURİST

Yurtdışından Antalya’ya şu ana kadar 2 milyon 200 bin yabancı turist girişi olduğunu açıklayan Vali Ersin Yazıcı, “Bayramın devamında yabancı turizmin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Dolayısıyla sezonu iyi geçireceğiz ve inşallah kasıma kadar dolu bir sezon bekliyoruz” dedi.

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