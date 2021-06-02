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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 02.06.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Antalya'da otelde korkutan yangın! Turistler böyle kurtarıldı

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Antalya'da otelde korkutan yangın! Turistler böyle kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin kazan dairesinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle çıktıkları çatı ve balkonlarda mahsur kalan biri çocuk 5 turist, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kemer ilçesi Merkez Mahallesi Kavaklı Caddesi’nde 2 katlı bir otelin kazan dairesinde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun duman, havalandırma sisteminden üst katlara doldu. Otelde kalan turistler, çatı ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelde bulunan biri çocuk, 5 turist merdivenle kurtarıldı.

Antalyada otelde korkutan yangın Turistler böyle kurtarıldı



Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenen turistlere ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Sağlık durumu iyi olan turistler tedbir amaçlı ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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