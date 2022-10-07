Antalya'da otel servisi devrildi: 9 yaralı

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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Boğazkent'e seyir halinde olan A.T.'nin kullandığı 07 C 82127 plakalı otel servis midibüsü, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çarpan midibüs, bir otelin golf sahası kenarına yan devrildi. Kazada 9 otel çalışanı yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi ile yakındaki bir özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Araç sürücüsü A.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Midibüste 17 personel bulunduğu belirtildi.