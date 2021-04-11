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Gündem
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Antalya'da ortalık fena karıştı

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Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde komşu 2 aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Gruptan bazı kişiler kavgayı sonlandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kısıtlamanın olduğu saatlerde çıkan kavga, mahalleliler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Antalyada ortalık fena karıştı

Görüntülerde, beyaz atletli kişinin, eline aldığı taşı karşı grupta olan kadına atacakken vazgeçtiği, elindeki sopayla grup içindeki erkeğe vurmaya çalıştığı görülüyor. Grup içindeki çocuğun da başka bir kişiye sopayla saldırdığı görüldü.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, çekim yapan çocuğuna "Bakma oğlum" demesi de dikkati çekti.

 

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