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Antalya'da ormanlık alanda kafatası bulundu

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#ANTALYA#Gazipaşa#Kafatası
Antalyada ormanlık alanda kafatası bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 11:11

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban ormanlık alanda kafatası buldu. Bölge güvenlik altına alınırken, Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvanlarını otlatan çoban, ormanlık alanda kafatası olduğunu değerlendirdiği buluntuyu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bölge güvenlik altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı.

Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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#ANTALYA#Gazipaşa#Kafatası

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