Antalya'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüyor: Teknelere sıçradı

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Otluk alanda başlayan yangın, karada tadilat gören yaklaşık 15 metre uzunluğundaki lüks bir tekneye, ardından ormana sıçradı. Yangında tekne alev alev yanarken, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgede itfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına havadan da müdahale ediliyor.





KOCAELİ'DE ORMAN YANGINI

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelacitli Köyü’nde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Kısa sürede yangın büyürken gökyüzü dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI: 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde saat 09.00 sıralarında çıkan ORMAN YANGINI ekiplerin erken müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3,5 hektar ormanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangına 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, bir dozer, 1 greyder, 4 su ikmal aracı ve toplam 120 personel ile müdahale edildi.



Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yangın gözetleme kulesinden fark edilen yangına çok kısa sürede müdahale edildiğini ifade ederek, “Gelen ihbar sonucu ekiplerimiz Bursa Orman sınırları içerisinde eski Küplü kulesi mevkisine sevk edildi. Burası mülki olarak Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında içerisinde. 6 helikopter, 3 uçak ve 11 arazöz ile Bursa ve Kütahya ekipleri ile beraber yangın kontrol altına alındı. Şu anda alan etrafında hortumlar yerleştirilerek soğutma çalışması yapılıyor. Yaklaşık 3,5 hektarda zarar olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

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