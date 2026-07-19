Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.