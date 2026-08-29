Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

AA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 09:07
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
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