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Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Orman Yangını#Kaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 09:07

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

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#Antalya#Orman Yangını#Kaş

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