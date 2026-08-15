Balıkesir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Büyükbostancı Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

SINDIRGI İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesin e bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde, saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgenin sarp arazi olması, yangın söndürme ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Beydağları Sahil Milli Parkı Müdürü Sezgin Örmeci, Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin yangın bölgesindeki çalışmaları takip ve koordine etti.

Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda gönüllü de destek verdi. Bölgedeki soğutma çalışmaların devam ettiği belirtildi.

KOCAELİ'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale neticesinde 1.5 saate kontrol altına alınarak söndürüldü.



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Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının haber verilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da helikopter destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 1,5 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.