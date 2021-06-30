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Gündem
Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Antalya'da orman yangını paniği! Karayolu ulaşıma kapatıldı

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Antalya'da orman yangını paniği! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Antalya- Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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  • Antalyada orman yangını
  • Antalyada orman yangını
  • Antalyada orman yangını
  • Antalyada orman yangını
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Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Antalyada orman yangını paniği Karayolu ulaşıma kapatıldı

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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