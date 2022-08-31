Antalya'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

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Akseki'ye bağlı Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Alevlere, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra arazöz, itfaiye, su tankerleri ve iş makineleri ile jandarma ve orman ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Yangın, 40 dönümlük bir alanda etkili oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı" dedi.