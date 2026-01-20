×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da orman yangını! 2 hektarlık alan zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Serik#Orman Yangını
Antalyada orman yangını 2 hektarlık alan zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 00:38

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Haberin Devamı

Yangına jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, mahalle sakinleri de evlerinden çektikleri hortumlarla çalışmalara destek verdi. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine ormanlık alanın yakınındaki 2 ikamet tedbir amaçlı boşaltıldı.

ZEYTİN AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ 

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

Antalyada orman yangını 2 hektarlık alan zarar gördü

KAYMAKAM ŞAHİN: YOĞUN BİR ÇABA SARF EDİLDİ 

Haberin Devamı

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Bana verilen bilgiye göre yangın genel olarak kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Yangında 2 hektardan fazla alan zarar görmüş gözüküyor. Arkadaşlar yoğun bir çaba sarf etti. Şu anda yangın mevsiminde olmamamıza rağmen ekipler çok iyi müdahale etti” dedi. 

Mahalle sakinlerinden Yusuf Küçükdeligöz ise, “Şu anda evlerde herhangi bir hasar yok. Yangın evlere biraz daha yaklaştı, inşallah bir şey olmaz. Daha önceki yıllarda da burada yangın çıkmıştı. Hepimize geçmiş olsun” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Serik#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!