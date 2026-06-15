Antalya’da operasyon: 34 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 14 Haziran’da Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda Mustafa G. ve Melih G. yakalandı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları iş yeri ile araçlarında yapılan aramalarda toplam 34 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa G. ve Melih G. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.