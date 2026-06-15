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Antalya’da operasyon: 34 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

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#ANTALYA#Döşemealtı#Uyuşturucu
Antalya’da operasyon: 34 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 09:50

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 34 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 14 Haziran’da Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda Mustafa G. ve Melih G. yakalandı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları iş yeri ile araçlarında yapılan aramalarda toplam 34 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa G. ve Melih G. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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#ANTALYA#Döşemealtı#Uyuşturucu

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