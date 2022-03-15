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Antalya'da okulda tedirgin eden olay! Kapıyı tekmeledi, taş attı...

#Antalya#Okul#Öğrenci
Antalyada okulda tedirgin eden olay Kapıyı tekmeledi, taş attı...

Antalya'da yaklaşık bir aydır hemen her gün ilkokulun kapısına gelip taş atan, kapıları tekmeleyen, bağırıp çağıran B.Ş. adlı kadın, öğrencileri endişelendirdi. Veliler, öocuklarının okula gelmek istemediğini belirtti, öğrenciler ise çok korktuklarını söyledi.

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Kepez ilçesindeki Yenimahalle İlkokulu’nun her sabah kapılarını tekmeleyip bağıran şizofreni hastası olduğu ileri sürülen B.Ş. adlı kadın öğrencileri tedirgin etti. Çocuklarının ağlayarak okula geldiğini, geceleri korkudan uyuyamadıklarını söyleyen veliler, kadının hastanede tedavi edilmesi gerektiğini aktardı. Kadının okulun camlarına taş attığını, çocuklara eline geçeni fırlattığını anlatan bir veli, "Çocuklar ‘O kadın ya bize bir şey yaparsa’ diye korkuyor. Tedavi olması lazım. O da kurtulsun, çocuklar da rahat ders yapsın" dedi.

Velilerden Merve Oğuz, "Cama taş atıp kırıyor. Bıçak atıyor çocuklara. Biz artık çocuklara zarar vermesinden korkuyoruz" dedi. Kadının sabah yine okul kapısının önünde olduğunu anlatan Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Çocuklarımız tehlike altında. Karakolu her gün arıyoruz. Artık polisler yoruldu, günde birkaç kez geliyorlar. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Çocuklarımızın rüyalarına giriyor, okula gelmek istemiyorlar. Biz şikayetçiyiz. Bir ve dördüncü sınıf öğrencisi iki kızım var. İki kızımı da hiç yalnız bırakmıyorum ama okula yalnız gelen öğrencilerimiz de var.

Antalyada okulda tedirgin eden olay Kapıyı tekmeledi, taş attı...

Bu kişi sabahtan gece yarılarına kadar sokaklarda. Evi hemen okulun yanında. Ailesini aramışlar, eşi 'Ben ilgilenmiyorum. Ne yaparsanız yapın' demiş. Öğretmenlerimiz araçlarını okulun karşısına park edemiyor. Öğretmenlerin araçlarını taşlıyor, çiziyor."

‘ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM’

4'üncü sınıf öğrencisi kızı Tuana Oğuz da "Bize taş attı. Ana sınıfındaki öğrencilerin kafasına geldi" diye konuştu.

İkinci sınıf öğrencisi oğlunu almaya gelen bir veli ise, "Yaklaşık 1 aydır sürekli okula gelip çocuklarımıza taş, bıçak ne varsa fırlatıyor. Çocuğumun rüyalarına giriyor. Oğlum okula gelmek istemiyor, ‘Korkuyorum’ diyor. Her gün okula geliyor, güvenliğe saldırıyor. Daha bu sabah geldi yine. Buna bir çözüm bulunması lazım. Çocuklarımız korkuyor" ifadesini kullandı.

Antalyada okulda tedirgin eden olay Kapıyı tekmeledi, taş attı...


Kadının çocukların bilinçaltına yerleştiğini iddia eden bir başka veli, "Burada bağırması bile çocuklara yetiyor" ifadesini kullandı. Okula gelmeye korktuğunu anlatan çocuğu ise "Benim ayağıma bıçak attı" dedi.

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#Antalya#Okul#Öğrenci

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