MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da öğretmenin dairesi, alev alev yandı
GeriGündem Antalya'da öğretmenin dairesi, alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Antalya'da öğretmenin dairesi, alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da öğretmenin dairesi, alev alev yandı

ANTALYA'da 3 katlı binanın son katında oturan öğretmene ait daire, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 484 Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katında öğretmen Altan Derin'e ait dairede saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yaklaşık 20 dakikada yangını söndürdü.

Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi