Antalya'da nöbetten çıkan anestezi teknikeri otomobilinde ölü bulundu! Eşi fenalık geçirdi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 15:22

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hastanedeki gece nöbetinden çıktıktan sonra haber alınamayan anestezi teknikeri Hüseyin Buhan (33) otomobilinde ölü bulundu. Haberi alarak olay yerine gelen Hüseyin Buhan'ın eşi, fenalık geçirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Hastanede görevli anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan gece nöbetinden sonra haber alınamadı.

Telefona çıkmayınca şüphelenen mesai arkadaşları, Buhan’ın aracının bulunduğu otoparka gitti. Arkadaşları, Buhan'ı aracın içinde hareketsiz gördü. Kontrolde, Buhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberi alarak olay yerine gelen Buhan'ın eşi, fenalık geçirdi. Yere oturarak ağlayan kadın, "Ne oldu, öldü mü? Söylesenize" dedi. Polis, kadını sakinleştirmeye çalıştı.

İncelemenin ardından Buhan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca araçtaki incelemede; anestezi uygulamalarında kullanılan 'propofol' maddesine rastlandığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

