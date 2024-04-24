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Antalya'da nikahta 24.4.2024 yoğunluğu

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#SERİK#Antalya#Evlilik
Antalyada nikahta 24.4.2024 yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 16:26

Antalya'nın Serik ilçesinde 24.4.2024 tarihinde 24 çiftin nikahı yapıldı. Çiftler özel bir tarih olduğu için özellikle bu günde nikah kıymak istediklerini söyledi.

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Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 24 çift Serik Belediyesi'ne başvurarak 24.4.2024 tarihinde nikah kaymak istediklerini beyan etti. Yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından çiftlerin nikahları 24.4.2024 olarak belirlendi. 24 çiftin nikahları Serik Belediyesi nikah salonunda kıyıldı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da çiftlerden Fatma Güzel ve İbrahim Kol'un nikahını kıydı. Başkan Kumbul nikah sonunda çifte Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti. (DHA)

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#SERİK#Antalya#Evlilik

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