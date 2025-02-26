Antalya'da mobil aşevi ramazanda sıcak yemek ikramında bulunacak

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Paylaşmanın ve dayanışmanın öne çıktığı ramazan ayına yönelik çalışmalarını tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da mahallelerde sıcak yemek ikramında bulunacak. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Mobil Aşevi, kent merkezinde her akşam farklı bir mahallede 1000 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan 1000 kişilik 4 çeşit yemek, mahallelerde muhtarlarca belirlenen ve duyurusu yapılan noktalarda dağıtılacak.