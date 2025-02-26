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Antalya'da mobil aşevi ramazanda sıcak yemek ikramında bulunacak

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#ANTALYA#Ramazan#Ramazanapp
Antalyada mobil aşevi ramazanda sıcak yemek ikramında bulunacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 12:24

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının ruhuna uygun şekilde bu yıl da mahallelerde iftar öncesi vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunacak. Ramazan ayı boyunca mobil aşevi her akşam farklı bir mahallede 1000 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirecek.

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Paylaşmanın ve dayanışmanın öne çıktığı ramazan ayına yönelik çalışmalarını tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da mahallelerde sıcak yemek ikramında bulunacak. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Mobil Aşevi, kent merkezinde her akşam farklı bir mahallede 1000 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan 1000 kişilik 4 çeşit yemek, mahallelerde muhtarlarca belirlenen ve duyurusu yapılan noktalarda dağıtılacak. 

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#ANTALYA#Ramazan#Ramazanapp

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