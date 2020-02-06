MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da minibüs kamyona çarptı
GeriGündem Antalya'da minibüs kamyona çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:17,Son Güncelleme:/

Antalya'da minibüs kamyona çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da minibüs kamyona çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir minibüs kamyona arkadan çarptı 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden 01 MT 124 plakalı minibüs yine aynı istikamete giden 07 MNM 59 plakalı kamyona arkadan çarptı. Minibüste bulunan iki kişinin yaralandığı kazada, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle